Отдых на российских горнолыжных курортах за год подорожает в среднем на 7%

Средний чек при бронировании ночи в отеле на российских горнолыжных курортах в зимнем сезоне-2025/26 (декабрь—март) составит 4,4 тыс. руб. Стоимость отдыха вырастет на 7% год к году, прогнозирует сервис «Т-Путешествия». Этот прирост может оказаться почти втрое ниже прошлогодней динамики: в сезоне-2024/25 средняя стоимость ночи на популярных в России курортах выросла на 20%.

В «Островке» говорят об увеличении средней стоимости проданной ночи на российских горнолыжных курортах в декабре—феврале на 11% год к году, до 12,9 тыс. руб. В туроператоре «Алеан» отметили увеличение средней стоимости зимнего отдыха на российских горнолыжных курортах за год в среднем на 15%. В сервисе «Слетать.ру» зафиксировали прирост в пределах 5–10%.

Динамика разнится в зависимости от локации. Согласно «Островку», на курорте Манжерок средняя стоимость проданной ночи этой зимой составляет 12,2 тыс. руб., год к году показатель вырос на 25%. В Кировске увеличение составило 22%, до 8,2 тыс. руб., в Белокурихе — 20%, до 7,1 тыс. руб. Одновременно курорт Красная Поляна, по данным «Островка», показал рост на 4%, до 12,9 тыс. руб. за ночь, Шерегеш — 7%, до 12,3 тыс. руб.

