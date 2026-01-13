В Кисловодске автобус насмерть сбил 78-летнего пешехода, который шел по краю дороги без световозвращающих элементов. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Происшествие случилось накануне, 12 января, около 20:30 на улице Форелевое хозяйство. Предварительно, 72-летний водитель автобуса Hyundai совершил наезд на местного жителя, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Известно, что водитель автобуса имеет 24-летний стаж вождения и не числится злостным нарушителем правил дорожного движения.

Константин Соловьев