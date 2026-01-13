Доля несырьевого экспорта в Иркутской области выросла до 56%

Доля несырьевых товаров в экспорте Иркутской области по итогам 2025 года достигла 56% по сравнению с 51% в 2024 году, сообщил министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский в эфире «Вести-Иркутск». «Наиболее активно растет экспорт в отрасли фармацевтики — на 80% относительно прошлого года, а также в агропромышленном комплексе на 60%»,— отметил глава ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольший объем экспорта приходится на крупные региональные компании, однако отмечается увеличение доли среднего и малого бизнеса, рассказал Виктор Цишковский. По его словам, важную роль играет региональный центр «Мой бизнес», который вовлекает малый бизнес во внешнеэкономическую деятельность.

Всего по итогам года при содействии центра «Мой бизнес» 23 малых предприятия региона впервые заключили экспортные контракты. Например, в декабре «Химэкоцентр» заключил сделку о поставках бытовой химии в Монголию, «Ботаника» экспортирует дигидрокверцетин (природный антиоксидант) в Китай, а компании «АМ Глобал» и «Байкалика» отправят деревянную кухонную утварь и шпон во Вьетнам. Общий объем поддержанного экспорта центром превысил $10 млн.

Лолита Белова