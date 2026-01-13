Посольство КНР в США осудило решение Трампа о пошлинах на товары партнеров Ирана

Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и «юрисдикции с длинными руками», заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Заявление последовало после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 25% для стран, ведущих бизнес с Ираном.

По данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между КНР и Ираном сократился в январе—ноябре 2025 года на 24% по сравнению с периодом предыдущего года. При этом Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана с долей в 30% во внешней торговле страны и долей в 90% в нефтяном экспорте, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о вводе пошлин в 25% для стран, ведущих торговлю с Ираном. Основными торговыми партнерами Ирана СМИ называли Индию, Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Европейский союз.

Ожидается, что Дональд Трамп будет полагаться на исполнительную власть, чтобы ввести новые тарифы, не запрашивая одобрения Конгресса. В США в настоящее время подвергается юридической проверке право президента использовать «чрезвычайные национальные» полномочия для введения постоянных тарифов. Ожидается, что Верховный суд США вынесет решение по данному вопросу на этой неделе.

Эрнест Филипповский