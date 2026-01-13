Министерство науки и высшего образования РФ сформировало группу авторов для подготовки нового учебника по экономике для студентов непрофильных вузов, прежде всего для социологов, политологов и историков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, возглавляющего группу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Работу над учебником ведут две команды — из Финансового университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Учебное пособие объемом 350—400 страниц будет называться «Очерки по экономике и экономической науке». В нем «не будет множества формул, мифов о фритредерстве, а будут Глазьев и Сталин».

«Экономика не может существовать отдельно от социальных и политических систем. Наша задача — не что-то опровергнуть, не обличить либерализм. Просто либерализм слишком узкий. Наша задача — всю полноту и сложность жизни показать студентам»,— сказал Валерий Фадеев.

По словам господина Фадеева, экономику напрасно преподносят как точную науку, однако учебники «забиты мифами, порожденными теориями ряда западных экономистов» — в частности, о том, что экономический рост и благосостояние достигаются только в демократических странах.

