В январские праздники заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале снизилась на 23,4%

В период новогодних и рождественских выходных заболеваемость гриппом и ОРВИ в Свердловской области значительно снизилась, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе на Среднем Урале была зарегистрирована заболеваемость в 21 тыс. случаев — это на 23,4% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 21,9% ниже среднего многолетнего уровня. Из этого объема 13,4 тыс. заболевших пришлось на Екатеринбург. 41,4% среди заболевших — дети. В ходе лабораторного мониторинга были выявлены возбудители вирусов гриппа, COVID-19, риновирусы и другие.

К концу 2025 года в Свердловской области заметно начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. На предпоследней декабрьской неделе зарегистрировали около 49 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.

Ирина Пичурина