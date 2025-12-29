В Свердловской области за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом на 7,6%

В Свердловской области заметно начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

За прошлую неделю зарегистрировано около 49 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. В ведомстве отметили, что из этого числа меньше половины, 22 тыс. случаев, произошли в Екатеринбурге. Несмотря на то, что показатель выше многолетнего уровня, он все же ниже прошлой недели на 7,6%. Относительно Екатеринбурга снижение уровня заболеваемости равняется 13,47%. Из всех, пораженных гриппом, 57,3% составляют дети.

Отметим, для сдерживания распространения инфекций властям региона направлены предложения по усилению противоэпидемических режимов, включая дезинфекцию, обеззараживание воздуха и контроль за состоянием здоровья персонала. В целом, ситуацию с заболеваемостью в регионе оценивают как типичную для данного сезона циркуляции респираторных вирусов.

Ранее главный эпидемиолог регионального минздрава Александр Харитонов сообщил, что штамм гонконгского гриппа (H3N2) не зарегистрирован в Свердловской области.

Артем Путилов