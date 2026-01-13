Суд Благовещенска вынес приговор водителю автобуса после ДТП с 22 пострадавшими

Суд в Благовещенске вынес приговор водителю междугороднего автобуса, пассажиры которого пострадали в ДТП. Он не был виновником аварии, но допустил ряд нарушений.

Как сообщили в Telegram-канале суда, авария, участниками которой стали пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту «Свободный — Благовещенск», и автомобиль Toyota Crown, произошла в сентябре 2025 года. Водитель легкового автомобиля, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Более 20 человек, в том числе дети, получили травмы, включая тяжкие, виновник аварии погиб.

Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Установлено, что пассажирский автобус был рассчитан на 19 сидячих мест, однако водитель по пути следования неоднократно останавливался и брал дополнительных пассажиров, в том числе разрешив ехать стоя.

Учитывая признание вины, раскаяние, активное содействие следствию, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и тяжелое состояние здоровья подсудимого после ДТП, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей.

Анна Яшина, Благовещенск