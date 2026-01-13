Трех новосибирцев осудили за махинации с Пушкинскими картами на 30 млн рублей

Дзержинский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении трех местных жителей по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимым назначили от четырех лет лишения свободы условно до трех с половиной лет колонии, сообщает прокуратура региона.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года фигуранты дела под видом предпринимательской деятельности зарегистрировались на платформе для участия в программе «Пушкинская карта». После этого мошенники находили владельцев этих карт и давали инструкции по покупке билетов на фиктивные мероприятия.

Ущерб Минкультуры РФ следствием оценивается почти в 18 млн руб., банковской организации — более чем в 11,5 млн руб.

Александра Стрелкова