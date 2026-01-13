Движение трамваев остановлено в кузбасском городе из-за снегопадов

Мэрия Осинниковского округа в Кемеровской области остановила движение трамваев в городе. Причиной стали сильные снегопады, из-за которых трамвайные пути оказались занесены.

12 января власти муниципалитета сообщили о том, что в ночь на вторник пути будут расчищены и утром вагоны вернутся к штатному режиму работы. Но решить эту проблему пока не удалось. «В связи с аномальными погодными условиями движение трамваев в городе приостановлено»,— проинформировала горожан мэрия 13 января, добавив, что на маршруты выведены автобусы.

Город Осинники с населением около 37 тыс. человек расположен на юге Кузбасса. Сильные снегопады идут в регионе уже несколько дней. Как писал «Ъ-Сибирь», в очистке дорог принимает участие также спецтехника частных компаний. По данным губернатора Ильи Середюка, местами снега выпало в два раза больше прошлогоднего объема.

Валерий Лавский