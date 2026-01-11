В Кемерове ликвидируют последствия мощного снегопада

Промышленные предприятия предоставили властям Кемерова 20 единиц снегоуборочной техники для борьбы с заносами после мощного снегопада 10 января. С их учетом количество такой техники, направленной на улицы города, достигло 120 единиц, сообщил мэр столицы Кемеровской области Дмитрий Анисимов.

«Продолжающиеся снегопады зачастую делают так, что после ночной очистки на следующее утро снег с метелью засыпает наши дороги, и все приходится делать повторно»,— рассказал 11 января глава города. Из-за заносов на время было нарушено трамвайное движение.

По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, север области в наибольшей степени пострадал от снегопада. «Стандартного набора сил и средств, которые задействованы для уборки улиц, недостаточно»,— отметил он.

По данным метеорологов, в ночь на 10 января и утро субботнего дня в Кемерове выпало 8 мм осадков. Метели ожидаются и 11 января.

Валерий Лавский