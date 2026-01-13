Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке

Имущество, а также счета родственников экс-руководителя ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Михаила Надежина арестованы до конца февраля по делу о взятке. Как сообщает «РИА Новости», со ссылкой на судебные документы, под арест попали пять банковских счетов, два жилых помещения, половина доли в жилом помещении, земельный участок и автомобиль.

По информации агентства, поводом для наложения ареста стало то, что по мнению следствия, Надежин и еще один фигурант дела о взятке распределяли среди своих близких родственников и доверенных лиц, «денежные средства, добытые преступным путем».

Генерал-майор Михаил Надежин и руководитель ставропольского филиала страховой компании Анзор Ногмов были арестованы в начале октября 2025 года по подозрению в получении и передаче взятки. Около 2 млн руб. предназначались за подписание актов проверок, связанных с Ногмовым, компаний по мерам пожарной безопасности.

Влад Никифоров