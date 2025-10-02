Арест в порядке пожарной безопасности

В Москве суд отправил под арест главу управления МЧС по Кабардино-Балкарии генерал-майора Михаила Надежина. Он обвиняется в получении взятки от руководителя ставропольского филиала страховой компании Анзора Ногмова за подписание актов проверок связанных с ним компаний по мерам пожарной безопасности. Взяткодатель также арестован.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС Михаил Надежин

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

В Басманном суде Москвы 2 октября были рассмотрены ходатайства Главного следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальнику управления МЧС по КБР генерал-майору внутренней службы Михаилу Надежину и его подельнику Анзору Ногмову.

Первым был решен вопрос с арестом генерала. Заседание началось с того, что адвокат по назначению Марина Ермоленко попросила приобщить к делу наградные документы генерала, а также благодарности за хорошую службу от руководства Нальчика. Суд согласился. После этого свое ходатайство аргументировал представитель следствия. Он сообщил, что Михаил Надежин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что в 2023 и 2024 годах генерал-майор получил от Анзора Ногмова несколькими траншами порядка 2 млн руб.

По словам следователя, этот факт подтверждается показаниями свидетелей, а также оперативно-разыскными материалами, имеющимися в деле.

Оставаясь на свободе, отметил представитель СКР, господин Надежин, будучи генералом и имея обширные связи в силовых структурах, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным способом помешать расследованию. Следователь попросил суд отправить фигуранта под арест до 29 ноября.

В свою очередь адвокат Ермоленко заметила, что следствие не представило реальных доказательств того, что ее подзащитный намерен оказать давление на свидетелей или как-то иначе мешать следствию. При этом она обратила внимание суда на то, что российский генерал вряд ли может незаметно покинуть пределы России и скрыться за границей, учитывая сложную международную обстановку. Защитник попросила суд ограничиться мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Сам генерал Надежин заявил, что поддерживает доводы своего адвоката. Суд, впрочем, посчитал аргументы следствия более убедительными и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Любопытно, что после заседания в зал явился адвокат, с которым родные господина Надежина заключили соглашение сразу после задержания генерал-майора. Он предъявил секретарю свое удостоверение, но ему ответили, что заседание уже завершилось.

Второе ходатайство суд рассмотрел сразу же вслед за первым, и аргументировал его тот же следователь. Из оглашенных на заседании материалов следовало, что Анзор Ногмов в настоящее время занимает должность руководителя ставропольского филиала ВСК «Страховой дом». По материалам расследования, господин Ногмов передавал генералу МЧС деньги еще до того, как в апреле этого года перешел в ВСК. А предназначались взятки за подписание без проверок актов об удовлетворительном противопожарном состоянии помещений связанных с ним компаний.

Аргументы относительно того, почему Анзора Ногмова нельзя оставлять на свободе, были примерно те же, что и в случае с генералом. Слушая следователя, который заверял, что обвиняемый может скрыться и мешать расследованию, присутствовавшая в зале супруга фигуранта Диана Ногмова заплакала.

Адвокат страховщика Анастасия Чеченцева обратила внимание суда на положительные характеристики подзащитного, данные ему на работе.

Она также отметила, что у ее клиента помимо жены на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей и мать-инвалид. «Куда он может сбежать от них?» — задала риторический вопрос госпожа Чеченцева.

Однако и в этом случае суд не внял доводам защиты, отправив предполагаемого взяткодателя под стражу.

После заседания адвокаты арестованных заявили, что обжалуют решение суда. «Ни генерал-майор, ни Анзор Ногмов вины своей во взяточничестве не признавали и не признают»,— сообщила адвокат Чеченцева.

Алексей Соковнин