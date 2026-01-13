Новосибирский «Локомотив» с трудом обыграл МГТУ в Москве

Волейболисты новосибирского «Локомотива» с большим трудом обыграли аутсайдера чемпионата российской Суперлиги — МГТУ. Матч 18-го тура состоялся в Москве 12 января. По данным сайта «Локомотива», команда добиралась в столицу РФ с пересадкой в Челябинске из-за непогоды.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Железнодорожники сломили сопротивление москвичей лишь на тай-брейке. Итоговый счет: 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10). 25 очков гостям принес диагональный Илья Казаченков.

Две другие сибирские команды в этом туре потерпели поражения. Кемеровский «Кузбасс» уступил в гостях «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 0:3, а красноярский «Енисей» — «Зениту-Казань» 1:3.

Валерий Лавский