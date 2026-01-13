Маск назвал целью SpaceX встречу с инопланетянами

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его долгосрочная цель — превратить межзвездные путешествия из научной фантастики в реальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters Илон Маск

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

«Мы хотим сделать "Звёздный путь" реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом»,— сказал господин Маск на выступлении в Техасе на одной из площадок SpaceX (трансляцию вел YouTube-канал Fox News).

По его словам, следующим этапом станет создание крупных космических кораблей, способных доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты. «И в конце концов — в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации»,— добавил он.