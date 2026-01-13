Глава МИД ФРГ не ожидает от США вооруженного захвата Гренландии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не ожидает применения США силового сценария в отношении Гренландии. Такое мнение он высказал после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«У меня нет никаких оснований полагать, что это будет серьезно рассматриваться»,— сказал господин Вадефуль. Он подчеркнул, что у сторон есть «общая заинтересованность в решении вопросов безопасности в Арктическом регионе».

Глава немецкого МИД добавил, что решения по вопросам, затрагивающим Гренландию, должны принимать сама автономия и Дания. «Решать должны люди, живущие в Гренландии»,— добавил он.

На этой неделе пройдут переговоры между Данией и США по гренландскому вопросу. Господин Вадефуль выразил уверенность, что они пройдут «в дружественной и партнерской манере». По его словам, европейские союзники по НАТО разрабатывают более конкретные планы по арктической безопасности для последующего обсуждения с Вашингтоном.

