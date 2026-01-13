WSJ: Трамп критикует генпрокурора США Пэм Бонди за «слабость и неэффективность

Президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно критиковал работу генерального прокурора Пэм Бонди, называя ее «слабой и неэффективной». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, господин Трамп усиливает давление на Министерство юстиции, требуя более активного продвижения в делах, которые он считает приоритетными, — делах против бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Также Дональд Трамп жаловался на работу Бонди с материалами по делу Джеффри Эпштейна, заявив, что ее действия создают ему «политические и личные проблемы».

Публично американский президент называет госпожу Бонди «давним другом» и утверждает, что она «отлично справляется», отмечает WSJ. Однако, по данным источников, в последние месяцы Бонди стала реже появляться в Белом доме — например, она отсутствовала на объявлении о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя ее ведомство готовило это дело.