Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Снегодождь обещают в Астраханской области 13 января

В Астраханской области погода остается спокойной. Региональное МЧС сообщило об отсутствии неблагоприятных явлений.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Астраханский ЦГМС обещает 13 января по области облачную погоду. Местами небольшой дождь и мокрый снег. Также прогнозируют туман, изморозь и гололедицу на дорогах. Ветер северо-восточный, северный — скорость 6–11 м/с. Ночью -4...+1°С, днем -2...+3°С.

В Астрахани сегодня облачно (Gismeteo). Ночью и утром туман, к вечеру обещают снегодождь. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный — скорость 2–4 м/с, порывы до семи. Температура составит -1...0°С.

Дарья Васенина