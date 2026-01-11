Туман и гололед обещают в Астраханской области 12 января

Сегодня в Астраханской области тепло и туманно. Прогноз опубликовало Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

12 января в Астраханской области обещают температуру от -4 до +6°С. Утром и днем прогнозируют туман и гололед, местами слабые осадки. Ветер восточной четверти — скорость 7–12 м/с.

В Астрахани сегодня -2...+5°С. Ветер восточный — скорость 7–12 м/с. Ожидаются небольшие осадки и переменная облачность.

Региональное МЧС предупредило о возможных ДТП. Участников дорожного движения просят быть осторожнее. Водителям рекомендуют не превышать скорость, избегать лишних маневров и соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам напомнили о важности ношения светоотражающих элементов.

Дарья Васенина