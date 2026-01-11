Метель, туман и гололедицу обещают в Волгоградской области 12 января

Опасная погода вернулась в Волгоградскую область. Сегодня синоптики центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют сильный снег, ветер и гололед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

12 января в Волгоградской области от -5 до +1°С, к ночи в западной половине области ожидается до -9°С. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с, утром обещают порывы до 15–20-ти. В первой половине дня возможен сильный снег, метель, местами туман, налипание мокрого снега на деревья и провода, на дорогах — гололедица.

В Волгограде сегодня -1...0°С (Gismeteo). Ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный — 1–7 м/с, порывы до 13-ти. В течение всего дня будет идти снегодождь.

Дарья Васенина