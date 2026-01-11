Аварийные отключения воды и света возможны в Саратовской области 12 января

МЧС Саратовской области предупредило о сохранении в регионе плохой погоды. Продолжаются снегопады, туман и гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

12 января в Саратовской области от -7°С до нуля. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/с, порывы до 15-ти. Синоптики Приволжского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают ночью сильный снег, метель и туман с видимостью до 500 м. Днем облачно с прояснениями, небольшой и в некоторых районах умеренный снег, снегодождь.

«На территории области существует вероятность возникновения аварийных отключений (происшествий) при эксплуатации объектов ЖКХ, связанных с изношенностью данной инфраструктуры и неблагоприятными погодными явлениями»,— сообщило МЧС.

В Саратове сегодня -4...-2°С (Gismeteo). Ветер юго-восточный, восточный — 1–4 м/с, порывы до 10-ти. В течение всего дня обещают сильный снег.

Дарья Васенина