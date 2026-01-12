Силы ПВО сбили 78 дронов над Россией за три часа

С 20:00 до 23:00 мск 12 января силы ПВО уничтожили 78 беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 36 дронов было сбито над Крымом, еще 14 — над Орловской областью, 8 — над Липецкой. По шесть беспилотников уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей, еще четыре — над Тульской областью, два — над Брянской. Кроме того, по одному дрону было сбито над Воронежской и Ростовской областями.

По информации главы Липецкой области, один человек получил осколочное ранение во время налета БПЛА на Елец, ему оказали помощь. Как сообщили остальные губернаторы, пострадавших и разрушений в регионах нет.