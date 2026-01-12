Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель впервые с 5 декабря

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $64 за баррель впервые с 5 декабря 2025 года.

7 января фьючерс на Brent с поставкой в марте 2026 года на ICE опускался ниже отметки $60 за баррель.

Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море между побережьями Норвегии и Великобритании. Название сорта происходит от одноименного месторождения, открытого в 1970 году.

Добыча Brent началась в середине 1970-х годов, а в 1990-е — начале 2000-х этот сорт стал ключевым ориентиром для физического рынка нефти.