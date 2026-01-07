Стоимость нефти Brent упала ниже $60 впервые с декабря 2025 года

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на британской бирже ICE упала ниже $60 за баррель. Показатель достиг подобной отметки впервые с 19 декабря 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В 07:39 мск стоимость Brent опустилась на 0,89% и составила $59,97 за баррель. К 07:51 фьючерс замедлил движение на 0,74%. Показатель достиг отметки в $60,06 за баррель.

Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море между побережьями Норвегии и Великобритании. Название марки произошло от одноименного месторождения, открытого в 1970 году. Добыча Brent началась в середине 1970-х годов. В 1990-х — начале 2000-х годов Brent стал главным маркером физического рынка нефти.