WSJ: Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном перед нанесением ударов

Чиновники Белого дома во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом призвали главу государства Дональда Трампа к дипломатическому урегулированию ситуации в Иране, прежде чем наносить по стране удары. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, в Белом доме рассматривают предложение Ирана возобновить переговоры по ядерной программе исламской республики. Сам Дональд Трамп склоняется к ударам по Ирану. При этом окончательное решение он не принял и может изменить позицию, утверждают источники WSJ. Возможные варианты — нанесение военных ударов по объектам Ирана, проведение киберопераций в стране и введение дополнительных санкций.

Дональд Трамп несколько раз угрожал нанести удары по Ирану в ответ на убийство протестующих в исламской республике. Акции в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен. По данным правозащитной организации HRANA, погибли как минимум 544 человека. В Белом доме не исключили применения вооруженных сил США против Ирана.