Вадим Шипачев округлил рекорд

В понедельник, 12 января, форварду минского «Динамо» Вадиму Шипачеву покорился очень заметный рубеж. 38-летний нападающий отметился результативной передачей в матче против «Адмирала» из Владивостока, завершившемся победой минчан — 2:1. Благодаря этому форвард, который и так удерживал рекорд по количеству набранных очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), довел их число до 1000.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Одно из наиболее ярких событий нынешнего регулярного чемпионата КХЛ произошло 12 января в Минске. Местное «Динамо», один из лидеров чемпионата, принимало одного из его аутсайдеров, владивостокский «Адмирал». Матч складывался для хозяев сложно. Два периода самая забивная команда Западной конференции не могла найти подход к вратарю соперника Арсению Цыбе. Долго мучились минчане и в заключительном отрезке, перед которым уступали — 0:1. Но счет белорусская команда все-таки сравняла. Произошло это за три с половиной минуты до конца третьего периода. А когда от дополнительного времени оппонентов отделяло всего 17 секунд, минчане разыграли большинство и забросили победную шайбу.

Правда, поздравления принимал по большей части не автор гола, молодой белорусский форвард Вадим Мороз, а его куда более опытный тезка Вадим Шипачев. Российский «центр», которому с октября 2024 года принадлежит рекорд лиги по набранным очкам, отметился в этой комбинации результативной передачей. Так он добрался до красивой статистической отметки — набрал 1000-е очко в лиге. После матча Шипачев еще долго не уходил в раздевалку. Его фамилия и заветное число появились на фасаде «Минск-Арены». Среди поздравивших его на льду был президент КХЛ Алексей Морозов. Завершилась церемония командной фотографией.

Вадим Шипачев стал относительно заметной фигурой в российском хоккее еще в начале прошлого десятилетия. На 1000 очков один из сильнейших центральных нападающих КХЛ, всегда выделявшийся прежде всего благодаря навыкам распасовщика, затратил 1102 матча (это, кстати, тоже рекорд лиги — такого количества игр нет ни у кого). 870 баллов он набрал в регулярных чемпионатах, 130 — в play-off.

Больше всего очков — 315 — Вадим Шипачев заработал, играя за петербургский СКА, в составе которого центральный нападающий дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017) причем в первом из успешных кубковых походов стал лучшим бомбардиром и ассистентом play-off. В этой команде он провел пять сезонов, последний из которых, правда, вышел для него урезанным. Это было первенство-2017/18, которое россиянин начал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он подписал контракт с «Вегас Голден Найтс», но вышел на лед лишь в трех матчах, а затем клуб расторг с ним соглашение.

300 очков Шипачев набрал за четыре сезона в московском «Динамо» (туда он отправился после СКА). 202 — за пять сезонов в череповецкой «Северстали», которую он представлял на старте профессиональной карьеры и воспитанником которой является. Еще 103 — в качестве игрока казанского «Ак Барса», где он играл с 2022 по 2024 год. Наконец, 80 — с минским «Динамо», в котором хоккеист проводит второй сезон.

Между тем Вадиму Шипачеву пока не принадлежит рекорд по количеству очков в отечественных чемпионатах. В этой классификации 38-летний форвард второй: до 2008 года, когда была основана КХЛ, он еще толком не играл на самом высоком уровне и набрал в тот период лишь одно очко в элитном дивизионе первенства страны. А вот располагающийся на верхушке этого перечня с отрывом в 212 баллов Сергей Мозякин уже тогда был прекрасным снайпером.

Роман Левищев