Аварии на ЛЭП и ДТП возможны в Пензенской области 12 января
МЧС Пензенской области предупредило о сохранении в регионе неблагоприятной погоды. Сегодня синоптики обещают туман, сильный снег и метель.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Специалисты Приволжского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют 12 января в Пензенской области температуру от -7 до +1°С. Ветер юго-восточный — 8–13 м/с, порывы до 18-ти. В течение всего дня облачно, сильный снег.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта, возможность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач»,— сообщило МЧС.
В Пензе сегодня -3...-1°С. Ветер юго-восточный — скорость 1–5 м/с, порывы до 12-ти. Обещают пасмурное небо и снегодождь.
Об опасности коммунальных аварий предупредили также в Саратовской области.