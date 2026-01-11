Аварии на ЛЭП и ДТП возможны в Пензенской области 12 января

МЧС Пензенской области предупредило о сохранении в регионе неблагоприятной погоды. Сегодня синоптики обещают туман, сильный снег и метель.

Специалисты Приволжского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют 12 января в Пензенской области температуру от -7 до +1°С. Ветер юго-восточный — 8–13 м/с, порывы до 18-ти. В течение всего дня облачно, сильный снег.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта, возможность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач»,— сообщило МЧС.

В Пензе сегодня -3...-1°С. Ветер юго-восточный — скорость 1–5 м/с, порывы до 12-ти. Обещают пасмурное небо и снегодождь.

Об опасности коммунальных аварий предупредили также в Саратовской области.

Дарья Васенина