Реклама в печатных СМИ сокращается быстрее онлайн-сегмента

Рекламные бюджеты в печатных изданиях России в 2025 году сократились на 13%, до 4,1 млрд руб., и могут упасть еще на 14% в 2026 году. Такие данные по итогам года предоставила «Коммерсанту» рекламная группа Starlink.

Объем рекламы в онлайн-СМИ снизился за тот же период скромнее — на 3%, до 21,8 млрд руб., и может повторить эту динамику в следующем году.

В рекламной службе «Московского комсомольца» ожидают незначительного снижения доходов в печати на 3–5%, а в digital-сегменте видят рост на 3%. В РБК заявили, что не наблюдают падения доходов ни по холдингу, ни по отдельным платформам.

«Сегмент СМИ остается нишевым инструментом для труднодоступных аудиторий»,— отмечают в NMi Group. Эксперты считают, что издателям стоит делать ставку на спецпроекты и нативную рекламу, а общее замедление рынка не будет для него критичным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продвижение не вышло в печать».