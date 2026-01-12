Директор ДГХ Ярославля объявил об отставке

Директор департамента городского хозяйства (ДГХ) мэрии Ярославля Ярослав Овчаров объявил о своей отставке на личной странице ВКонтакте. Напомним, первым об уходе чиновника сообщил «Ъ-Ярославль».

Ярослав Овчаров

Фото: мэрия Ярославля Ярослав Овчаров

Фото: мэрия Ярославля

«С сегодняшнего дня я покидаю пост директора департамента городского хозяйства. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня на этом пути: коллегам, сотрудникам мэрии и вам, дорогие ярославцы!»— написал Ярослав Овчаров.

Господин Овчаров подвел итоги своей деятельности. По его словам, во время его работы ДГХ привел в порядок более 164 км дорог, были заменены 27,5 тыс. светильников, благоустроено 306 дворовых территорий, куплена новая техника для «Горзеленхозстроя».

«Благодарю Владимира Михайловича Волкова и Артема Владимировича Молчанова за оказанное доверие. Впереди новые горизонты, и я надеюсь, что наши общие с вами достижения послужат основой для дальнейшего развития Ярославля»,— подытожил свою работу Ярослав Овчаров.

Антон Голицын