Директор департамента городского хозяйства Ярославля покидает свой пост

Директор департамента городского хозяйства (ДГХ) мэрии Ярославля покидает свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Овчаров

Ярослав Овчаров



12 января у Ярослава Овчарова последний рабочий день в ДГХ. По данным источника, он переходит на работу в другом регионе.

Ярослав Овчаров пришел в городские структуры при предыдущем мэре Владимире Волкове в 2019 году. В июне он возглавил МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», а в сентябре — департамент. Перед этим господин Овчаров в течение почти двух лет возглавлял АО «Ярдормост», принадлежащее правительству региона. До прихода в Ярославль Ярослав Овчаров был директором фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Антон Голицын