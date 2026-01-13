Цены на ювелирные изделия продолжают расти на фоне снижения спроса

Резкий рост стоимости драгоценных металлов за последние два года привел к существенному удорожанию ювелирных изделий, тогда как потребительский спрос на украшения начал снижаться. По итогам января—ноября 2025 года в России было продано 58 млн ювелирных изделий, что на 3,1% меньше год к году. Участники рынка ожидают, что в 2026 году рост цен продолжится и составит не менее 10–15%.

Основной причиной подорожания стало увеличение себестоимости производства из-за роста цен на золото и серебро. За 2023–2025 годы себестоимость классических золотых украшений выросла на 35–40%. Цены на золото за этот период увеличились более чем в полтора раза, а серебро подорожало вдвое. Частично рост затрат был компенсирован укреплением рубля и снижением цен на бриллианты, однако доля сырья в себестоимости украшений достигает 80%, что ограничивает эффект таких факторов.

На фоне роста цен рынок столкнулся с охлаждением потребительского спроса. Средний чек за ювелирные изделия в 2025 году вырос лишь на 5%, до 9,8 тыс. руб., что значительно отстает от динамики удорожания сырья. Покупатели все чаще переключаются на легковесные изделия из золота и украшения из серебра.

В 2026 году давление на рынок может усилиться: помимо высоких цен на драгметаллы, ювелиры столкнутся с ростом налоговой нагрузки из-за повышения ставки НДС. Эксперты предупреждают, что в наиболее уязвимом положении окажутся небольшие компании и игроки без собственного производства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Навес золота».