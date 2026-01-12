853 млн долларов составил экспорт продукции АПК Курской области в 2025 году

В 2025 году агропромышленный комплекс Курской области экспортировал продукцию на 853 млн $. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр сельского хозяйства Наталья Гончарова.

480 млн $ составил экспорт масложировой продукции, 161,1 млн — мяса, 111,6 млн — продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, 41,5 млн — зерна, 3 млн — молока.

Основными торговыми партнерами стали Белоруссия, Индия, Алжир, Вьетнам, Китай, Узбекистан.

За десять месяцев 2025 года предприятия Белгородской области экспортировали в страны Евразийского экономического союза на 50% больше мясной продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

Юрий Голубь