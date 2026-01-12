Литва готова отправить на Украину военный корабль
Литва готова, помимо сухопутного контингента, направить на Украину военный корабль. Поставки реализуются по линии гарантий безопасности, заявил президент республики Гитанас Науседа.
«Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе,— заявил господин Науседа в интервью агентству BNS (цитата по LRT).— Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо».
Деталей о составе, сроках и задачах корабля литовский президент не привел. По его словам, литовские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях. «Они направляются не для того, чтобы воевать, а для поддержания мира»,— пояснил Гитанас Науседа.
Как уточняла советник президента Аста Скайсгирите, Литва намерена направить на Украину до 150 военнослужащих. О каком роде войск идет речь, она не говорила.