Продажи новых Lada в России сократились почти на 25% в 2025 году

Продажи новых автомобилей Lada в 2025 году сократились на 24,4% — до 329,89 тыс. штук. Об этом свидетельствуют данные «Автостата», с которыми ознакомился «Ъ». Вместе с тем марке удалось сохранить лидерство на рынке новых легковых авто (доля Lada на рынке год к году сократилась до 27,76%).

Второе и третье места в рейтинге заняли Haval (173,3 тыс. шт.) и Chery (99,81 тыс. шт.). Наибольший рост показали Belgee (+96,5%) и российская марка Solaris (в 2,3 раза).

В целом объем продаж новых легковых авто в России сократился на 15,6%, до 1,326 млн машин. Опрошенные «Ъ» дилеры объясняют спад высокой ключевой ставкой и увеличением утилизационного сбора. Среди других причин указаны слухи о возвращении ушедших брендов и дефицит некоторых моделей в четвертом квартале 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ» «С горочки спустился».