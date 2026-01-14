Чебурашка против Буратино

Начало года для рынка стало успешным благодаря трем отечественным проектам. Лидером проката уже второй уикенд подряд стал сиквел «Чебурашки», в Петербурге кинотеатры заработали на истории о пришельце в коробке из-под апельсинов 264 млн рублей. По стране показатели выше: за последние четыре дня фильм принес более 5 млрд рублей при 9 млн зрителей. Тем самым на героя советской анимации приходится почти половина рынка (примерно 46%.— «Ъ Северо-Запад»). На втором месте рейтинга расположилась сказка «Буратино»: по Петербургу — 140 млн рублей, а по России — 2 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остается неясным, сохранится ли интерес зрителя к отечественному кино в течение года или, как и в 2025 году, после быстрого взлета на рынке снова пойдет откат

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Остается неясным, сохранится ли интерес зрителя к отечественному кино в течение года или, как и в 2025 году, после быстрого взлета на рынке снова пойдет откат

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На третьем месте оказался новый проект Тимура Бекмамбетова «Простоквашино», который заработал 2,1 млрд рублей по стране и 111 млн рублей — по городу. Единственный в подборке фильм для взрослых оказался зарубежным. Четвертое место после значительного разрыва (16 млн рублей в кинотеатрах Петербурга.— «Ъ Северо-Запад») занял триллер «Горничная», при сравнительно небольшой популярности в соцсетях в топ выходят запросы с актрисами из кинокартины — Сидни Суини и Амандой Сайфред.

Средняя цена билета на сеанс в праздники выросла с 463 до 537 рублей.

Опрошенные эксперты отметили, что устойчивый интерес к легкому кино формируется из-за ограниченного предложения в новогодние праздники на рынке. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что в кино в начале января чаще всего ходят семьями, из-за чего большее число потребителей приходится как раз на детские фильмы или на комедии для семейного просмотра. Поэтому даже ретроспективы хитов прошлых лет будут ориентироваться на массовую аудиторию. Как пример, в повторный прокат выпустили мюзикл «Стиляги».

Нишевое кино на январских каникулах в Петербурге было представлено в меньшей степени: кроме почти постоянного проката картин Хаяо Миядзаки и Паоло Соррентино продавались билеты на сеансы экранизации книги «Умри, моя любовь» (реж. Линн Рэмси) и черной комедии «Бугония» (реж. Йоргос Лантимос). Несмотря на звездный состав, грандиозного успеха среди горожан ленты не имели, а если учесть политику Минкульта касательно зарубежных фильмов, поддерживать их в прокате вряд ли будут. Также остается неясным, сохранится ли интерес зрителя к отечественному кино в течение года или, как и в 2025 году, после быстрого взлета на рынке снова пойдет откат, которому не помогут даже готовящийся к премьере фильм Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом и продолжение мелодрамы «Он — дракон», которая стала культурным феноменом в соцсетях несколько лет назад.

Стефания Барченкова