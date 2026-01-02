Сказки поддерживают рынок

Прокат фильмов в Петербурге принес за 2025 год более 3,4 млрд рублей, что на 9,6% превысило показатели прошлого года, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Рост сборов подстегнула увеличившаяся цена билетов, а не приток новых зрителей. Самым кассовым фильмом проката стала сказка «Волшебник Изумрудного города».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По России сборы в 2025 году выросли на 8,2% и составили 50 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель был около 46,2 млрд рублей. В Петербурге показатели достигли 3,4 млрд рублей, для сравнения — выручка кинотеатров в 2024 году составила 3,1 млрд рублей. Средняя стоимость билета увеличилась до 427,5 рублей. Несмотря на рост сборов на 9,6%, число зрителей сократилось на 6,7%.

За год кинотеатры посетили около 116 млн зрителей, сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Билеты на сеансы отечественных кинокартин купили более 91 млн человек, что составляет 79% от всей аудитории. По прогнозу аналитиков министерства, посещаемость в 2026 году должна вырасти на 10 млн человек.

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (реж. Игорь Волошин) занял первое место по кассовым сборам в Петербурге, собрав 205 млн рублей. Такой же результат у проекта и на уровне страны: в российском прокате он получил 3,3 млрд рублей. Бюджет у проекта составил 978 млн рублей, из которых 630 млн выделил Фонд кино безвозмездно.

На втором месте разместился приквел сказочной франшизы «Финист. Первый богатырь» (реж. Дмитрий Дьяченко), сборы которой составили 2,7 млрд рублей. Создателям производство картины стоило 1,2 млрд рублей, из которых 500 млн рублей были госсубсидией. Тройку лидеров завершил фильм «Иллюзия обмана 3» (реж. Рубен Флейшер), который стал первым иностранным проектом в топ-3 с 2021 года. Лента собрала в стране 1,8 млрд рублей. Еще одним зарубежным проектом стала мелодрама «Дракула» от Люка Бессона (936 млн рублей — по стране, 82,7 млн рублей — по Петербургу.— «Ъ Северо-Запад»).

В отличие от федерального рейтинга второе и третье место у Петербурга поменялись местами. «Иллюзия обмана» собрала 166,4 млн рублей и возглавила декабрьский топ, а «Финист. Первый богатырь» — 148 млн рублей. Впрочем, спрос на голливудские премьеры не повлияет на политику в киносфере в 2026 году. Минкульт намерен добиться увеличения доли отечественных фильмов в прокате.

Вторым ограничивающим зарубежные премьеры фактором станет новый закон об отказе в прокатном удостоверении — он начнет действовать с 1 марта 2026 года. Перестанут допускать на киноэкраны все проекты, которые «дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности». Кроме кинотеатров, распространение подобных фильмов запретят на сайтах с ежедневной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей, а также на платформах с платным доступом к контенту или рекламными трансляциями. Такие фильмы нельзя будет размещать в социальных сетях с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей.

Стефания Барченкова