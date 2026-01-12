СКА в гостях вырвал победу у «Лады» в матче чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб СКА завершил победой матч чемпионата КХЛ с ХК «Лада» (Тольятти). Встреча команд 12 января прошла на стадионе «Лада-Арена».

В первом периоде на десятой минуте матча забил Марат Хайруллин. Матвей Поляков на 14-й минуте увеличил отрыв. Во втором периоде соперники начали отыгрываться. На 24-й минуте Томаш Юрчо поразил ворота СКА. Никита Сетдиков сравнял счет.

Никита Недопёкин в третьей 20-тиминутке вновь вывел СКА вперед, но это продлилось не долго — Райли Савчук воспользовался удалением у оппонентов. Третий период закончился равным счетом, овертайм также не решил судьбу игры. Победителем матча по буллитам стал петербургский клуб.

В прошлый раз СКА проиграл «Металлургу» со счетом 1:5. Подробнее о матче — в материале «Ъ Северо-Запад».

Татьяна Титаева