Куба не ведет переговоры с США о какой-либо сделке

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что власти не ведут переговоры с США, за исключением технических контактов по миграционным вопросам. Так он прокомментировал призыв американского президента Дональда Трампа к Кубе заключить сделку.

«Мы всегда были готовы вести серьезный и ответственный диалог с различными правительствами США, включая нынешнее, на основе суверенного равенства, взаимного уважения, принципов международного права и взаимной выгоды, без вмешательства во внутренние дела и при полном уважении нашей независимости»,— написал Мигель Диас-Канель в соцсети X. «Как показывает история, отношения между США и Кубой, чтобы развиваться, должны основываться на международном праве, а не на враждебности, угрозах и экономическом принуждении»,— заметил он.

11 января Дональд Трамп заявил, что Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы, а взамен предоставляла властям Венесуэлы «услуги безопасности». Он призвал кубинские власти как можно скорее заключить некую сделку, не уточнив, о чем идет речь.

Лусине Баласян