Подрядчика воронежского КБХА отправили в колонию за злоупотребления

Воронежский облсуд ужесточил приговор Советского райсуда, признавшего учредителя подмосковного ООО «Стратегия» Эркина Парпибаева виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ) для АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, структура «Роскосмоса») стоимостью 35 млн руб. Как рассказали «Ъ» в апелляционной инстанции, наказание в 2 млн руб. штрафа было заменено на четыре года колонии общего режима. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда.

Приговор в виде штрафа Парпибаеву был вынесен в августе прошлого года. С ним не согласились ни защита, ни обвинение. При рассмотрении апелляционных жалобы и представления Воронежский облсуд в декабре усилил наказание ввиду несправедливости приговора.

В основу уголовного дела легли события 2020–2021 годов. Тогда фирма Парпибаева в рамках гособоронзаказа заключила контракт на реконструкцию и техническое перевооружение опытного производства ракетных двигателей РД0124А и РД0146Д и стендово-испытательной базы на площадках на улицах Ворошилова и Острогожской. К концу первой половины 2021 года компания должна была провести отдельные строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить оборудование. Стоимость контракта составляла почти 35 млн руб. Деньги выделялись по государственной программе развития оборонно-промышленного комплекса. В итоге контракт был сорван. КБХА разорвало договор в одностороннем порядке.

Полиция обвинила Парпибаева в злоупотреблениях. По версии следствия, предприниматель после получения аванса в 10 млн руб. незаконно вывел 7 млн руб. в пользу подконтрольного ему ООО «Базисэнергоснаб» под видом покупки нескольких сотен метров кабеля. Подсудимый вину не признал. Он утверждал, что заказчик сам препятствовал исполнению работ, а деньги он перевел аффилированной фирме для ускорения финансирования работ. Суд его доводы не принял.

Подробнее об этом — в 7495045">материале «Ъ».