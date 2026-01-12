По кабелю в колонию

Как стало известно «Ъ», суд в Воронеже ужесточил наказание владельцу подмосковной компании Эркину Парпибаеву и отправил его в колонию за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Фирма предпринимателя выполняла работы по перевооружению производства ракетных двигателей в АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, структура «Роскосмоса») стоимостью 35 млн руб. Как установил суд, из-за действий Парпибаева сроки контракта были сорваны, а часть полученного аванса выведена через подконтрольную фирму под видом покупки нескольких сотен метров кабеля. Предприниматель вину не признал, заявив, что выполнению работ по договору препятствовал сам заказчик.

Воронежский областной суд в декабре изменил приговор Советского райсуда, который прошедшим летом назначил 2 млн руб. штрафа владельцу зарегистрированного в Одинцово ООО «Стратегия» Эркину Парпибаеву за злоупотребления полномочиями при исполнении госконтракта (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ) по перевооружению производства ракетных двигателей в местной структуре «Роскосмоса» — АО КБХА. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе апелляционной судебной инстанции, предпринимателю было назначено четыре года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. Он был взят под стражу в зале суда.

В основу уголовного дела, которое расследовала местная полиция, легли события 2020–2021 годов. Тогда фирма Парпибаева заключила контракт в рамках гособоронзаказа на реконструкцию и техническое перевооружение опытного производства ракетных двигателей РД-0124А и РД-0146Д и стендово-испытательной базы в Воронеже. К середине 2021 года компания должна была провести отдельные строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить оборудование. Стоимость контракта составляла почти 35 млн руб. Деньги выделялись по государственной программе развития оборонно-промышленного комплекса.

В конце 2020-го «Стратегия» получила на казначейский счет аванс в 10,5 млн руб. и приступила к исполнению контракта. В итоге сроки были сорваны, а работы полностью не выполнены.

К апрелю 2022-го КБХА приняло работы лишь на сумму чуть более 4 млн руб., а в августе того же года разорвало контракт в одностороннем порядке. После этого владельцу «Стратегии» Эркину Парпибаеву вменили в вину злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Следствие посчитало нарушением факт перевода предпринимателем на счета подконтрольного ему ООО «Базисэнергоснаб» более 7 млн руб. из аванса под видом покупки нескольких сотен метров кабеля. При этом неотработанная часть аванса заказчику не была возвращена.

Во время рассмотрения уголовного дела Эркин Парпибаев вину не признал, заявив, что действовал добросовестно и без преступного умысла. По его словам, заказчик «не был заинтересован в положительном завершении работ» и создал технические и организационные трудности: рабочая документация отсутствовала, проверки для прохода представителей исполнителя на площадки предприятия занимали по нескольку дней. Также подрядчику якобы приходилось выполнять незапланированные работы, например, по прокладке кабелей и выравниванию бетонных полов в помещениях.

Как следует из приговора первой инстанции, с которым ознакомился «Ъ», Парпибаев все же признал перевод средств на счет аффилированной структуры, объяснив это необходимостью оперативного финансирования работ, а не попыткой хищения. Он уверен, что контракт был фактически заблокирован досрочно, так как его сотрудников перестали пускать на площадки еще до расторжения договора. Парпибаев заверил суд, что в действительности выполнил больше работ, чем принял заказчик, поэтому подал в арбитражный суд иски о взыскании с КБХА почти 6 млн руб. неосновательного обогащения. Они пока не рассмотрены.

Советский райсуд отклонил доводы предпринимателя и установил, что тот фактически вывел бюджетные деньги из-под государственного контроля и обратил их в свою пользу. Приговор был обжалован и защитой, и обвинением. Рассмотрев доводы сторон, Воронежский областной суд не изменил квалификацию действий подсудимого. Судя по картотеке дел апелляционной инстанции, наказание было ужесточено ввиду его несправедливости. На приговор может быть подана кассационная жалоба.

