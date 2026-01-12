Шойгу осудил попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 12 января провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана. Также он заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе подписанного 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с членами своей администрации и главами некоторых ведомств, чтобы обсудить возможные меры против Ирана, в том числе военные и санкционные.

