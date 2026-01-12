Водитель Fiat погиб в массовом ДТП на трассе в Полевском районе

На 35-м км автодороги «Ревда – Дегтярск – Курганово» в Полевском районе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Ford, Mitsubishi, ВАЗ и Fiat. В результате аварии водитель Fiat погиб на месте. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личности всех участников ДТП. Состояние пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Организовано реверсивное движение. По факту происшествия назначено расследование.

Ранее Госавтоинспекция Свердловской области предупреждала водителей об осложнении дорожной обстановки из-за снегопада.

Полина Бабинцева