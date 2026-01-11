В ГАИ предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах в Свердловской области

В Свердловской области отмечается осложнение дорожной обстановки в связи с активным возвращением жителей после новогодних праздников, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В ближайшие часы в регионе ожидается усиление снегопада, что потребует от водителей максимальной концентрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей к максимальной внимательности. В частности, автовладельцев просят соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров. Особое внимание следует уделять безопасности при перевозке детей. Важно правильно установить и закрепить детское кресло. В связи с повышенным трафиком в первые рабочие дни рекомендуется планировать поездки с запасом времени.

В ГАИ добавили, что для контроля дорожной обстановки экипажи дорожно-патрульных служб переведены на усиленный режим работы.

По данным Госавтоинспекции, за последние сутки на дорогах региона произошло 87 ДТП, большинство из которых связано с несоответствием скорости погодным условиям и нарушением безопасной дистанции.

Полина Бабинцева