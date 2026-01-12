72 тысячи рублей составила средняя зарплата в Курской области

Средняя месячная зарплата в Курской области с января по сентябрь 2025 года составила 72 тыс. руб., увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом на заседании регионального правительства сообщил первый заместитель губернатора Александр Чепик.

Занятые в строительстве в месяц в среднем зарабатывали 110,2 тыс. руб., в сельском хозяйстве — 95,1 тыс. руб., в пищевом производстве — 76,7 тыс. руб., в обрабатывающей промышленности — 76,6 тыс. руб., в оптовой и розничной торговле — 61 тыс. руб.

В Воронежской области средняя месячная зарплата за январь — октябрь 2025 года достигла 73,3 тыс. руб., что на 20,2% выше, чем в 2024-м.

Юрий Голубь