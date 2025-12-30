Средняя зарплата в Воронежской области за год выросла на 20%

В Воронежской области среднемесячная зарплата за январь — октябрь 2025 года достигла 73,3 тыс. руб., что на 20,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Воронежстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в октябре номинальная зарплата достигла 76,6 тыс. руб., что на 17,7% выше показателя того же месяца 2024 года. Реальный рост с учетом инфляции составил 9,2% в годовом исчислении, а за январь — октябрь в целом — 8,9%.

В октябре зарплата в наиболее высокооплачиваемых отраслях Воронежской области значительно превышала среднюю по региону. Так, в IT-секторе и производстве электроники она была выше в 1,6 раза, в финансовом и страховом секторе — на 49,7%, в области производства электрооборудования — на 43,2%, производства транспортных средств и оборудования — на 30,3%. В сельском хозяйстве показатель почти достиг средней зарплаты по области (98,1%). Самые низкие доходы отмечены в сфере производства одежды (26,8% от среднего) и автомобилей, прицепов и полуприцепов (63,5%).

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что среднемесячную зарплату в Воронежской области в период с января по сентябрь оценили почти в 73 тыс. руб.

Кабира Гасанова