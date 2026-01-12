Губернатор Камчатки работает над смягчением ограничений интернета в регионе

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что лично отрабатывает с федеральным центром возможность смягчения ограничений мобильного интернета в регионе.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

«Сегодня я лично отрабатываю на уровне Москвы возможность максимально быстрого снятия этих ограничений и сокращения тех зон, на которые ограничения распространяются»,— заявил господин Солодов на оперативном совещании. Он ожидает получить информацию о сроках принятия этого решения в ближайшее время.

Глава региона уточнил, что в крае понимают: ограничения связаны с объективными угрозами. По его словам, объекты Минобороны, расположенные на полуострове, могут вызывать повышенный интерес противника. Однако ограничения продолжают вызывать неудобства у жителей края и местного бизнеса.

До принятия федеральных мер губернатор призвал правительство региона активизироваться в реализации локальных инициатив по преодолению ограничений. В частности, Владимир Солодов отметил необходимость расширения бесплатной сети Wi-Fi в городах, затронутых отключениями интернета. По словам главы региона, проект начали развивать еще после первых ограничений этим летом, но, к примеру, в Петропавловске-Камчатском ограничились отдельными районами. Господин Солодов настаивает, что эту сеть нужно распространить на весь город: «Безотносительно того, в какие сроки — я надеюсь, что это достаточно быстро случится, — ограничения будут сняты. Нам необходимо на будущее, на перспективу такую сеть развернуть».

Ранее Владимир Солодов сообщил, что ограничения мобильного интернета из-за угрозы беспилотных атак действуют в регионе с 31 декабря.

Степан Мельчаков