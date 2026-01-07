На Камчатке ограничена мобильная связь из-за угрозы атак БПЛА

Ограничения мобильного интернета действуют на Камчатке с 31 декабря из-за угрозы беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, ограничения будут действовать до тех пор, «пока не позволит стратегическая и тактическая обстановка».

По словам господина Солодова, ограничения действуют в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и на части территории Елизовского округа. Решение приняли на федеральном уровне и связано с расположением в регионе важных объектов Минобороны, добавил губернатор.

«Камчатка — стратегически важный регион. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны»,— написал он.

Для смягчения последствий губернатор поручил проверить и усилить сеть общественных точек Wi-Fi, а также проработать с операторами связи перерасчет абонентской платы за дни неполного оказания услуг.