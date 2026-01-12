«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главные темы, которые развиваются на глобальном рынке, связаны с системными рисками в Соединенных Штатах. Конфликт между американским Центробанком и властью обостряется и влияет на динамику доллара, облигаций. И инвесторы уходят туда, где системных рисков нет — в драгметаллы, например. Как будет развиваться ситуация вокруг ФРС? На какие активы стоит обратить внимание инвесторам? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов задал эксперту цифровой платформы Bitbanker Владимиру Зернову.

Олег Богданов: Каким образом конфликт президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла скажется на золоте, долларе и облигациях?

Владимир Зернов: Скорее всего, Трамп встретит сопротивление не только со стороны демократов, но и со стороны части республиканцев. Достаточно и лоббистов, которые понимают, как может развернуться ситуация, если весь мир поймет, что ФРС больше не является независимой. Что касается рынков, то конфликт уже имеет влияние. И это огромный положительный фактор для золота. Оно выглядит как прекрасный актив с любой стороны: его нельзя заблокировать, размыть, напечатать. Так что история с ФРС будет однозначно оказывать дополнительную поддержку этому драгметаллу. Ну и длинный конец трежерис, скорее всего, тоже окажется под давлением, я имею в виду 30-летние и 10-летние облигации. Это усложнит американцам историю с их государственным долгом. Думаю, что в ближайшее время некие гонцы попытаются объяснить Трампу, что он делает что-то не то.

