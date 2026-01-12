Публичный Wi-Fi разогнал трафик

Трафик в публичных Wi-Fi-сетях в России за год вырос почти в 11 раз. Это данные исследования оператора Hot-WiFi. Речь идет, в частности, о точках доступа к интернету в общественных местах — торговых центрах или ресторанах. По итогам 2025-го, трафик из таких хот-спотов достиг показателя в 14 млн ТБ. Увеличилась и средняя длительность сессии подключения к публичному Wi-Fi — почти до 80 часов. Эксперты связывают рекордный рост таких подключений с масштабными перебоями в работе мобильного интернета для обеспечения безопасности на фоне атак БПЛА.

А пользователи стали все чаще воспринимать такие сети не как вспомогательный инструмент, а как полноценный канал для доступа в интернет, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Люди стали подключаться к подобным точкам, чтобы прочитать сообщения в мессенджере, которые не открываются, построить маршрут на карте, четко определить местонахождение. Но общая скорость делится на всех подключаемых и требует как минимум увеличения скоростных характеристик тарифа, который используется, и, возможно, установки дополнительных роутеров, а это дополнительные затраты.

Мы в TelecomDaily видим увеличение трафика в сетях Wi-Fi примерно в 10 раз, и в ближайшее время подобная тенденция сохранится. И если мы берем в количественных характеристиках, то Wi-Fi берет на себя гораздо больше трафика, так как практически 90% с лишним при подключении дома проводного интернета люди обеспечивают именно через Wi-Fi-точку, а не кабелем витой пары к ноутбуку».

Согласно последним открытым данным от «ТМТ Консалтинга» с 2022 по 2023 годы число публичных точек WiFi в России выросло почти на 8%, превысив 200 тыс. хот-спотов. С лета спрос на организацию публичного WiFi вновь увеличился, рассказали в «Билайн бизнес» «Ведомостям». Число новых включений таких точек стало больше на 20%. При этом о каких-то серьезных финансовых затратах говорить не приходится, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин: «Чаще всего используется вариант, когда провайдер размещает свои роутеры и точки доступа, например, в торговом центре. Чтобы подключиться к Wi-Fi, посетители должны посмотреть какой-то рекламный ролик или пройти аутентификацию, чтобы им показали рекламу либо дать возможность собрать свои данные — поделиться телефоном.

Есть и другие варианты: если торговый центр сам ставит инфраструктуру, размещает роутеры, подтягивает к ним структурированную кабельную сеть, а может быть, она уже и есть, и тогда он платит только за канал и делится своим интернетом с посетителями. Он может сам собирать эти данные, использовать рекламу и даже зарабатывать на этом».

Публичная точка доступа априори небезопасна, отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «Публичные точки появляются на общедоступных картах. Как следствие, злоумышленники все чаще начинают их использовать. Они приходят в торговый центр или кафе, садятся там с ноутбуком и пускают трафик конечных пользователей через себя, например, подсовывая различные формы верификации, получения паролей. Мошенники могут перехватывать переписки, конфиденциальную информацию и пароли для того, чтобы встраивать в трафик пользователя те или иные вредоносные модули, которые в дальнейшем могут подзагружать из публичной сети вредоносное программное обеспечение. То есть это всегда риски нарушения конфиденциальности. И зачастую, мы никак не можем проверить, насколько та или иная точка легитимна».

Вырос спрос на подключение и трафик в домашнем WiFi, указывают в TelecomDaily. Многие стали «скачивать контент про запас», чтобы воспользоваться картой или посмотреть видео, если отключится мобильный интернет. В то же время, по оценкам «ТМТ Консалтинг», доходы от предоставления фиксированного широкополосного доступа в интернет увеличились более чем на 8%. Это связано с повышением стоимости услуги, рост числа подключений и смещение предпочтений абонентов в сторону более дорогих и высокоскоростных тарифных планов, добавляют «Ведомости».

Екатерина Вихарева