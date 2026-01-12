Wildberries&Russ приобрела группу юрлиц для строительства ЦОДов

Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО «РВБ», владеет, в частности, «Вайлдберриз» и «Рив Гош») приобрела три юридических лица для реализации планов по строительству собственных центров обработки данных.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 29 декабря «РВБ» стала владельцем 100% в ООО «АМ-Групп», ООО «Инвест Плюс» и ООО «Сакцес». Этим компаниям принадлежит ООО «Инвестстройгрупп».

«Указанные юрлица приобретены для реализации ранее анонсированных планов компании по строительству собственных центров обработки данных», — сообщили «Ъ» в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

Основной вид деятельности «Инвестстройгрупп» — аренда и управление недвижимостью. В пояснительной записке к бухотчетности компании за 2024 год, как отмечает «Интерфакс», упоминаются планы по созданию объекта ЦОД.

У Wildberries есть ЦОД в Электростали. Он был запущен в 2023 году. Мощность — 4 МВт. В этом ЦОД есть IT-модули и серверы для обработки запросов сайта, приложений, логистики и аналитики. В планах компании построить ЦОДы в Дубне, Наро-Фоминске и Екатеринбурге. ЦОД в Екатеринбурге строится для решения задач, связанных с искусственным интеллектом.